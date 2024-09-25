Tekirdağ'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, depo ve yangının sıçradığı bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

Hatip Mahallesi'nde kimyasal maddeler bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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