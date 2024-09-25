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        Tekirdağ'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü .

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 05:58 Güncelleme: 25.09.2024 - 06:04
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        Tekirdağ'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü .

        Hatip Mahallesi'nde kimyasal maddeler bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de etrafta güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, depo ve yangının sıçradığı bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Dumandan hafif şekilde etkilenen bir kişiye de sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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