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        Şarköy'ün 61 yıllık berberi Yusuf Kocabaş, mesleğini ilk günkü şevkle sürdürüyor

        YELİZ DERMEN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çırak olarak başladığı berberliği 61 yıldır sürdüren 73 yaşındaki Yusuf Kocabaş, hem zanaatı hem de sohbetiyle ilçenin sevilen esnafı arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:20
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        Şarköy'ün 61 yıllık berberi Yusuf Kocabaş, mesleğini ilk günkü şevkle sürdürüyor
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        YELİZ DERMEN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çırak olarak başladığı berberliği 61 yıldır sürdüren 73 yaşındaki Yusuf Kocabaş, hem zanaatı hem de sohbetiyle ilçenin sevilen esnafı arasında yer alıyor.

        İlkokul eğitiminin ardından babası tarafından 12 yaşındayken gönderildiği berber dükkanında çıraklığa başlayan Kocabaş, 22 yaşındayken "Yusuf Berber" isimli iş yerini açtı.

        Mesleğini 51 yıldır aynı dükkanda sürdüren Kocabaş, azmi ve çalışkanlığıyla ilçenin sevilen esnafı arasında. Kocabaş, sabah erken saatlerde açtığı iş yerinde gün boyunca gelen müşterilerine en iyi şekilde hizmet veriyor.

        Azmi ve çalışkanlığıyla örnek olan Kocabaş'a bu yıl Ahilik Haftası dolayısıyla Şarköy Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca takdir belgesi takdim edildi.

        - "İlk berber koltuğumu 54 yıllık kalfalık zamanından beri kullanıyorum"

        Kocabaş, AA muhabirine, 61 yıldır sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini söyledi.

        Her sabah işine severek geldiğini anlatan Kocabaş, müşterilerini tıraş ederken ilk günkü heyecanı yaşadığını belirtti.

        Mesleğe başladığından bu yana iş yerinin dekorunu da hiç değiştirmediğini dile getiren Kocabaş, şunları ifade etti:

        "Tezgahım, koltuklarım, aynalar, lavabo, kullandığım eşyanın çoğu 50 yıllık, yarım asrı tamamlamış durumda. İlk berber koltuğumu 54 yıllık kalfalık zamanından beri kullanıyorum. Dükkanımda bulunan en eski eşya, onunla çok fazla hatıralarım var. Dükkanımda her şey doğal, ilk günkü gibi. Her sabah saat 05.00'te dükkanımı açar, akşam 18.00 gibi kapatırım. Müşterilerim işlerine dükkanıma uğramadan gitmezler. Hafta sonları bile dükkanımı kapatmadığım günler oluyor. Ben müşterilerimi, müşterilerim beni bekler."

        Koacabaş, bazı müşterilerinin yarım asırdır kendisine tıraş olduğunu, dükkanı kapalı olsa bile başka berbere gitmediklerini anlattı.

        Ahilik Haftası kapsamında Şarköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Mutlu tarafından verilen takdir belgesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kocabaş, ömrü yettiği sürece mesleğini severek yapacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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