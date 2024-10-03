Tekirdağ'da 7 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Tütün sevkiyatı yaptığı tespit edilen zanlının kullandığı kamyonda ve iş yerinde yapılan aramada 7 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde R.Ö'ün bandrolsüz tütün sevkiyatı yaptığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Tekirdağ'da kamyonda ve iş yerinde yapılan aramada, 7 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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