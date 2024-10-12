Tekirdağ'da bir otomobilde 175 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'da bir otomobilde 175 sikke ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir otomobilde 175 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, 175 sikke, dedektör ve kazma ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
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