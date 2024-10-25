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        Tekirdağ Asyaport Limanı'nda Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisi açıldı

        Tekirdağ Asyaport Limanı'nda Türkiye'de ilk olduğu belirtilen "Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:34
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        Tekirdağ Asyaport Limanı'nda Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisi açıldı
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        Tekirdağ Asyaport Limanı'nda Türkiye'de ilk olduğu belirtilen "Yüksek Gerilim ile Gemi Elektrik Besleme Tesisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, gemilerin enerji ihtiyaçlarını elektrikle karşılayarak karbon emisyonunu sıfırlama ve çevre kirliliğini azaltma hedefiyle kurulan tesisin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir deniz ülkesi olduğunu söyledi.

        Ünüvar, deniz ticaretinde limanların ülke ekonomisi için önem arz ettiğini vurguladı.

        Güncellenen Yeşil Liman uygulamasının geçen yıl kasım ayında yayımlandığını belirten Ünüvar, "Bundan sonra da inşa edilecek limanlar 'Yeşil Liman' şartlarına uygun yapılacak. Enerji tüketiminin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji kaynaklarından karşılanması, altyapısı olan yerlere sahil bandından elektrik sağlanması, atık suların geri dönüşümlerinin sağlanması gibi tedbirlerde buna teşvik sağlayacak." diye konuştu.

        Ünüvar, Asyaport'ta kurulan tesisin çevre kirliliğini azaltılması konusunda çok anlamlı bir proje olduğunun altını çizdi.

        Bakanlık olarak her zaman çevreci uygulamaları desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Ünüvar, "Amacımız Türkiye'yi denizcilikte yeşil ve dijital dönüşümün öncüsü olarak konumlandırmak. Bu çerçevede yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerimize önemli katkılar sağladık. Enerji depolama, hidrojen, karbon yakalama, dijitalleşme gibi teknolojilerin geliştirilmesine odaklanan araştırma ve inovasyon çalışmalarıyla 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik taahhüdümüz gerçekleştirilecek." diye konuştu.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de Tekirdağ'ın Trakya'nın ekonomik üssü olduğunu belirtti.

        Yeşil ekonomiyi çok önemsediklerine vurgu yapan Soytürk, "Çünkü yarın ihracat yaparken bu kalemler çok önemli olacak. Bunu yapan firmalar çok daha mesafe kat edecek. Yine böyle bir çevreci proje bu anlamda Türkiye'de ilk ama dünyada üçüncü olan bir proje için bir aradayız. Yine bununla da gurur duyuyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan tesisi gezdi.

        Daha sonra tesisten MSC OSCAR gemisine enerji yüklemesi yapıldı.

        Programa, Asyaport Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, oda başkanları, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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