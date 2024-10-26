Tekirdağ'da polis ekipleri trafik uygulaması yaptı

Tekirdağ'da polis ekipleri, trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda trafik kazalarının en aza indirilmesi için denetim yaptı.

Emniyet kemeri, kask kullanımı, abartı egzoz ve hatalı sollama gibi konularda sürücülere bilgilendirmede bulunan ekipler, trafik güvenliğinin sağlanması ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilmesi için kurallara uyulması tavsiyesinde bulundu.

Sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı. Durdurulan motosiklet sürücüleri de kask takmaları konusunda uyarıldı.