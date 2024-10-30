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        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar hazan mevsiminin renklerine büründü

        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:40
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        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar hazan mevsiminin renklerine büründü
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        Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahalleleri sınırındaki ormanlar, sonbaharın gelişiyle, sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarına büründü.

        Uçmakdere yolunu kullanan sürücüler, sonbahar renklerine bürünen ormanlarda keyifli yolculuk yapma imkanı buluyor.

        Doğaseverler de renk cümbüşünün yaşandığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapıyor hem de fotoğraf çekiyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tekirdağ'ın sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

        Kentin her mevsim insanları kendine çektiğini vurgulayan Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olması sonbaharda yaşanan renk cümbüşünü görmek isteyenleri daha çok kente çekiyor. Deniz sezonunun bitmesinin ardından kente yürüyüş rotaları, paraşüt ve ATV turları için gelişler devam ediyor. Gelenler Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda sonbaharın sunduğu güzelliklerin tadınu çıkarıyor. Özellikle hafta sonlarında insanlar kente akın ediyor." dedi.

        Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Gürkanlar ise Tekirdağ'ın her mevsim insanları bölgeye çekmeye devam ettiğini dile getirdi.

        İnsanların ormanlarda huzur bulduğunu ifade eden Gürkanlar, "Burada bütün renkleri görmek mümkün. Burası sonbaharda insanların nefes alabileceği yerler. Doğanın tadını çıkartmak isteyen herkes buralara gelsin." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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