Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlıya gözaltı

Aramada, 50 gram esrar, 10 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş Hint keneviri, iklimlendirme çadırı, havalandırma fanı, 21 bitki besleyici sıvı gübre, termometre ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin 700 lira, 100 avro, 40 sterlin ile 71 leva ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.