Tekirdağ'da çalınan trafik levhaları yenilendi
Tekirdağ'da çalınan trafik levhaları yenilendi.
Tekirdağ'da çalınan trafik levhaları yenilendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı yol güzergahlarındaki trafik levhalarının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı tespit edildi.
Ekipler tarafından çalınan yerlerde levhaların yenilendiği belirtilen açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliği için çalınan levhalar hızlıca yenilenmiş olup, bu kişilere karşı yasal işlem başlatılacaktır. Lütfen trafik levhalarına zarar vermeyelim."denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.