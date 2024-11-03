Tekirdağ'da çalınan trafik levhaları yenilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı yol güzergahlarındaki trafik levhalarının kimliği belirsiz kişilerce çalındığı tespit edildi.

Ekipler tarafından çalınan yerlerde levhaların yenilendiği belirtilen açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliği için çalınan levhalar hızlıca yenilenmiş olup, bu kişilere karşı yasal işlem başlatılacaktır. Lütfen trafik levhalarına zarar vermeyelim."denildi.