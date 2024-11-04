Kapaklıspor, Erokspor'u sahasında 86-77 mağlup etti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman sezonunda Kapaklıspor sahasında Erokspor'u 86-77 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman sezonunda Kapaklıspor sahasında Erokspor'u 86-77 mağlup etti.
Kapaklı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 45-41 önde tamamladı.
Karşılaşmayı Kapaklıspor 86-77 kazandı.
Kapaklıspor Baş Antrenörü Sertan Çakırer, AA muhabirine, rakipleri karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sporcuları tebrik eden Çakırer, taraftarlara teşekkür etti.
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