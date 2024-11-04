Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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