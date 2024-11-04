Tekirdağ'da YEDAM'ın çalışmaları anlatıldı
Yeşilay Tekirdağ İl Başkanı Zafer Soykırlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yeşilay Tekirdağ İl Başkanı Zafer Soykırlı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Soykırlı, Çınarlı Mahallesi'ndeki Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) düzenlediği toplantıda, bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ettiklerini söyledi.
Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Soykırlı, YEDAM'da 6 personelin hizmet verdiğini belirtti.
Soykırlı, kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını YEDAM'ın tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla etkin şekilde mücadele ettiğini belirtti.
Hizmetlerin tamamen ücretsiz ve danışanların bilgilerinin Yeşilay Genel Merkezinde saklı kaldığını vurgulayan Soykırlı, "Danışanlarımız arasında işe yerleştirilen birçok kişi var. Sosyal hizmet uzmanlarımızın nezaretinde el sanatları atölyesinde de vakit aktiviteler gerçekleştiriliyor. Bu süreç onların sosyalleşmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor." dedi.
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