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        Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları yapıldı

        Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:05 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:31
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        Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları yapıldı
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        Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları düzenlendi.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona 46 sporcu katıldı.

        Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist kategorisinde yapıldı.

        Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        - Optimist genel kategori

        1- Eren Çakır

        2- Boran Öden

        3- Ahmet Arel Barut

        - Optimist junior kategori

        1- Ahmet Arel Barut

        2- Kemal Efe Kara

        3- Janset Tuğan

        - Optimist kızlar kategorisi

        1- Melis Bolat

        2- Janset Tuğan

        3- Duru Ateş

        - Optimist junior kızlar kategorisi

        1- Janset Tuğan

        2- Duru Ateş

        3- Sude Destereci

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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