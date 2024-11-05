Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları yapıldı

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona 46 sporcu katıldı.

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