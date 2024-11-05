Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları yapıldı
Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları düzenlendi.
Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları düzenlendi.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona 46 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist kategorisinde yapıldı.
Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
- Optimist genel kategori
1- Eren Çakır
2- Boran Öden
3- Ahmet Arel Barut
- Optimist junior kategori
1- Ahmet Arel Barut
2- Kemal Efe Kara
3- Janset Tuğan
- Optimist kızlar kategorisi
1- Melis Bolat
2- Janset Tuğan
3- Duru Ateş
- Optimist junior kızlar kategorisi
1- Janset Tuğan
2- Duru Ateş
3- Sude Destereci
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