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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:25
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
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        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların, poyraz etkisini kaybedene kadar avlanmaya ara verdiğini ve limanda ağlarını tamir ettiklerini söyledi.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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