Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların, poyraz etkisini kaybedene kadar avlanmaya ara verdiğini ve limanda ağlarını tamir ettiklerini söyledi.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

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