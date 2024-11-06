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        Bankacı gibi davranıp "sigorta iadesi" vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:37
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        Bankacı gibi davranıp "sigorta iadesi" vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, daha önce çekilen kredilere ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

        İstanbul ve Zonguldak'ta 11 şüphelinin, çok sayıda kişiyi kredilerine ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle kandırarak dolandırdığı tespit edildi.

        Ekipler, iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheliyi yakalandı.

        Tekirdağ'a getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelileri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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