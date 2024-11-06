Bankacı gibi davranıp "sigorta iadesi" vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 zanlı tutuklandı

İstanbul ve Zonguldak'ta 11 şüphelinin, çok sayıda kişiyi kredilerine ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle kandırarak dolandırdığı tespit edildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, daha önce çekilen kredilere ait sigorta ücretlerini geri ödeme vaadiyle örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

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