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        Tekirdağ'da 270 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir evde 270 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 08:48 Güncelleme: 07.11.2024 - 08:48
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        Tekirdağ'da 270 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir evde 270 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma, Ergene ilçesinde bir evde arama yaptı.

        Aramada, 270 litre sahte içki, alkol ölçer derece ve üzüm sıkma aparatı ele geçirildi.

        Ev sahibi N.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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