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        Tekirdağ'da 145 sikke ele geçirildi

        Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:40
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        Tekirdağ'da 145 sikke ele geçirildi
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        Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Yavuz Mahallesi'nde M.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ve 9 metal parça ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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