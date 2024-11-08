Tekirdağ'da 145 sikke ele geçirildi
Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Yavuz Mahallesi'nde M.G'yi durdurdu.
Üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ve 9 metal parça ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.
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