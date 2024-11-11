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        Tekirdağ'da annesini bıçakla öldürüp, 4 yakınını yaralayan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde annesini bıçakla öldürüp, 4 aile üyesini yaralayan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:11
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        Tekirdağ'da annesini bıçakla öldürüp, 4 yakınını yaralayan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde annesini bıçakla öldürüp, 4 aile üyesini yaralayan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde anne N.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan anne N.Ç'nin ilçedeki Hasan Orhan Ortaokulunun müdürü olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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