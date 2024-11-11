Tekirdağ'da annesini bıçakla öldürüp, 4 yakınını yaralayan 17 yaşındaki genç gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.