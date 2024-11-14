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        Tekirdağ'da asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:15 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:15
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        Tekirdağ'da asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetime 157 polis katıldı.

        Denetimde, polis ekipleri belirlenen bazı adreslerde arama yaptı. Bu adreslerde bir miktar uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Şüphe üzerine durdurulan araçlarında kontrol edildiği denetimde 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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