Tekirdağ'da asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetime 157 polis katıldı.
Denetimde, polis ekipleri belirlenen bazı adreslerde arama yaptı. Bu adreslerde bir miktar uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüphe üzerine durdurulan araçlarında kontrol edildiği denetimde 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların işlemleri sürüyor.
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