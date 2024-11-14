Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Çelikkaya'nın evinde yaptığı incelemede "Başıma bir iş gelirse sorumlusu İ.T'dir" yazılı bir mektup buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çelikkaya'nın öldüğü belirlendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Çelikkaya'yı Türkgücü köyü ile Çeşmeli köyü arasındaki kırsal alanda hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Tuncay Çelikkaya'dan (52) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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