Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        "Tekirdağ bulaması" coğrafi işaretle tescillendi

        MESUT KARADUMAN - Trakya'nın vazgeçilmez tatları arasında yer alan "Tekirdağ bulaması" coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tekirdağ bulaması" coğrafi işaretle tescillendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Trakya'nın vazgeçilmez tatları arasında yer alan "Tekirdağ bulaması" coğrafi işaretle tescillendi.

        Türk Patent ve Marka Kurumuna, Trakya Kalkınma Ajansı ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan Tekirdağ bulaması tescil almaya hak kazandı.

        Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı, Seymen kavunu, Çorlu kuzu ciğer sarma ve Küçükyoncalı keşkeğinden sonra Tekirdağ bulamasıyla kentte tescilli ürün sayısı 13'e çıktı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, bulamanın Trakya'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

        Tekirdağ'ın "lezzetleriyle ünlü bir şehir" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Hacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "İlimizde 2019 yılında sadece bir üründe coğrafi işaret vardı. Bulamanın da coğrafi işaret almasıyla coğrafi tescilli ürünlerimiz 13'e çıktı. Edirne ve Kırklareli ile birlikte tescilli ürün sayımız toplam 33 oldu. İlimizde bağcılık araştırma enstitüsü var ve önemli çalışmalar yapıyorlar, burada üzüm konusunda önemli işler yapılıyor. İlimizin de önemli bir ürünü olan bulamanın tescillenmiş olması çok önemli. Belediye ve Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz. Bulamanın coğrafi işaret almasıyla artık işletmelerin menülerinde yer alacağını ve bulamaya olan talebin artacağını bekliyoruz."

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de coğrafi işaretle ilgili çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

        Coğrafi işaretin yöresel ürünlere değer kattığını ifade eden Şahin, "Ürettiğimiz yöresel ürünlerimizin hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda tanınırlığını artırmayı, pazar değerlerini yükseltmeyi ve nihayetinde üreticimizin daha yüksek bedellerle ürünlerini tüketiciyle buluşturmasını sağlıyoruz. Bulama da yıllardır bölgemizde üretilen ve sevilerek tüketilen geleneksel lezzetlerimizden birisi. Coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

        Tekirdağ bulaması, geleneksel yöntemlerle sıkılan üzümden çıkarılan suyun odun ateşinde uzun süre kaynatılıp çöğen suyu eklenmesiyle pekmez haline, büyük sopalarla karıştırılmasıyla da bulama haline dönüştürülmesiyle elde ediliyor.

        Koyulaşan ve kıvamını yakalayan bulama daha sonra kaplara konulup muhafaza edilerek tüketime hazır hale getiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar! Eşin cimri olması ve büyü boşanma nedeni sayıldı
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş, kulübeden katkı alamıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        St. Pauli kulübü X'i bıraktı
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tarlada cesedi, evinde mektup bulundu; doktorun vurulması için tetikçilerle...
        Tarlada cesedi, evinde mektup bulundu; doktorun vurulması için tetikçilerle...
        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Tarım arazilerinde kullanılan dronlarda doğru ilaçlama ünitesi seçilmesi ta...
        Tarım arazilerinde kullanılan dronlarda doğru ilaçlama ünitesi seçilmesi ta...
        Tekirdağ'da geçen ay terör operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da geçen ay terör operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu