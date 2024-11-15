MESUT KARADUMAN - Trakya'nın vazgeçilmez tatları arasında yer alan "Tekirdağ bulaması" coğrafi işaretle tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna, Trakya Kalkınma Ajansı ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan Tekirdağ bulaması tescil almaya hak kazandı.

Tekirdağ köftesi, pabuç köftesi, salamura yaprağı, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Karacakılavuz dokumaları, Malkara eski kaşarı, Tekirdağ soğanı, Seymen kavunu, Çorlu kuzu ciğer sarma ve Küçükyoncalı keşkeğinden sonra Tekirdağ bulamasıyla kentte tescilli ürün sayısı 13'e çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, bulamanın Trakya'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Tekirdağ'ın "lezzetleriyle ünlü bir şehir" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Hacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İlimizde 2019 yılında sadece bir üründe coğrafi işaret vardı. Bulamanın da coğrafi işaret almasıyla coğrafi tescilli ürünlerimiz 13'e çıktı. Edirne ve Kırklareli ile birlikte tescilli ürün sayımız toplam 33 oldu. İlimizde bağcılık araştırma enstitüsü var ve önemli çalışmalar yapıyorlar, burada üzüm konusunda önemli işler yapılıyor. İlimizin de önemli bir ürünü olan bulamanın tescillenmiş olması çok önemli. Belediye ve Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyoruz. Bulamanın coğrafi işaret almasıyla artık işletmelerin menülerinde yer alacağını ve bulamaya olan talebin artacağını bekliyoruz."