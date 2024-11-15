Tekirdağlı balıkçılar hamsi ve istavrit umuduyla Karadeniz'e gidecek

Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar hamsi ve istavrit umuduyla Karadeniz'e ağ atacak.

Marmara Denizi'nde bir süredir avlanan balıkçılar istedikleri avcılığı yapamadı.

Tekirdağlı balıkçılar limanda ağ bakımlarını tamamlayıp, 2 gündür etkili olan poyrazın ardından havanın normale dönmesiyle avlanmak için Karadeniz'e gidecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bir haftadır zaman zaman etkili olan poyrazın avlanmayı zorlaştırdığını söyledi.

Balıkçıların kıyıya bol balıkla dönmek için Karadeniz'e gideceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Palamut bu sene Karadeniz'de daha fazlaydı. Bizim burada daha az kendini gösterdi. Son zamanlarda çok fazla olmasa da yine avcılık oldu ama son haftalarda poyraz nedeniyle balıkçılar zorunlu paydos etti. Şimdi balıkçı arkadaşlar ağ bakımlarını, teknelerinin onarımını yapıp, havanın dinmesiyle Karadeniz'e doğru gidecek." dedi.