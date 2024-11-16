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        Tekirdağ'da hemşire evinde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir hemşire, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:01
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        Tekirdağ'da hemşire evinde ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir hemşire, evinde ölü bulundu.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan özel bir hastanede görevli hemşire Begüm Tonguz'dan (23) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Eve giden ekipler, Tonguz'u hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tonguz'un öldüğü tespit edildi.

        Tonguz'un cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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