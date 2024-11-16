Kapaklıspor, OGM Ormanspor'u evinde farklı mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Kapaklıspor, evinde oynadığı OGM Ormanspor karşılaşmasından 111-84'lük skorla galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Kapaklıspor ÇOSB Kapalı Spor Salonunda Ankara temsilcisi OGM Ormanspor ile karşılaştı.

Maça her iki takımda hızlı başladı ve boyalı alandan sayılarla takımlar birbirine skorda karşılık verdi. İlk çeyrekte Kapaklıspor Cem Han, Shaver ve Thomas ile skor üretirken konuk ekip OGM Ormanspor ise Kevin Kaspar, Mcnair ve William ile sayılar buldu.

Mücadelenin ikinci çeyreği de çekişmeli oyunla geçti. Kapaklıspor, seyircisinin de desteğini arkasına aldı ve dış atışlarla sayı buldu. Maçın ilk yarısı 55-53 sarı lacivertli ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kapaklıspor, pota altı ve üç sayılık atışlarla etkili oyununu sürdürdü.

Son çeyrekte ise Kapaklıspor, sert savunması ile rakibini karşıladı. Ribaundlarda rakibine karşı üstünlük kuran ev sahibi ekip, hücumda Ali Tuncer'in elinden bulduğu sayılarla farkı açtı ve mücadele 111-84'lük farklı skorla sona erdi. Bu galibiyetle birlikte Kapaklıspor ligdeki galibiyet sayısını 6'ya yükseltti.