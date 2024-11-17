Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Çalışma kapsamında belirlenen 10 adreste yapılan aramada, 118 bin makaron, 69 kilogram kıyılmış tütün, 8 sigara doldurma makinesi, ruhsatsız tabanca, 10 paket kaçak sigara ve kompresör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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