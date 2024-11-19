Tekirdağ'da 386 litre sahte içki ele geçirildi

Bu kapsamda polis, Ayaspaşa Mahallesi'nde belirlenen bir adreste yapılan aramada, 386 litre sahte içki, ruhsatsız av tüfeği ve 17 fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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