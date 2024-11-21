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        Tekirdağ'da Filistinlilere destek için "hayır çarşısı" kuruldu

        Tekirdağ'da, İsrail saldırıları altında bulunan Filistinlilere destek amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:44
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        Tekirdağ'da Filistinlilere destek için "hayır çarşısı" kuruldu
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        Tekirdağ'da, İsrail saldırıları altında bulunan Filistinlilere destek amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

        Tekirdağ Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesince, Tekirdağ Halk Eğitim Merkezine ait tarihi bina içerisinde el emeği ürünler ile yapılan yiyecekler satışa sunuldu.

        Kurulan stantları gezen Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, çarşının hayırlı olmasını temenni etti.

        İl Müftü Yardımcısı Hayriye Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek istediklerini söyledi.

        İsrail'e "dur" denmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Savaşın bir ahlakı vardır. Maalesef İsrail, bu savaş ahlakını göz ardı ediyor. Çocuk, kadın, yaşlı, hastane bakmaksızın her yeri bombalıyor. Ciddi bir soykırımla karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bizim onlara borcumuz var. İnsani ve vicdani bir görev bu. Bütün vatandaşları hayır çarşısına bekliyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi Kadın Kolları Başkanı Regaip Turan Durak da yaşanan zulme kimsenin sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

        Hayır çarşısında açılan stantlarda satışlar iki gün boyunca sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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