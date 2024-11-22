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        Tekirdağ'da Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı

        Tekirdağ'da, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:42
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        Tekirdağ'da Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı
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        Tekirdağ'da, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik önündeki törende, Tekirdağ Diş Hekimleri Oda Başkanı Erkan Yarapsan ve diş hekimleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tekirdağ Diş Hekimleri Oda Başkanı Erkan Yarapsan, burada yaptığı konuşmada sağlığın ağızda başladığını söyledi.

        Ağız ve diş sağlığının oldukça önemli olduğunu belirten Yarapsan, "Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir bütün olduğunu topluma anlatmaya, toplumu aydınlatmaya ve koruyucu hekimlik çalışmalarına hız vererek farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Kamu kurumu niteliğinde bir sağlık örgütü olarak bizler, talep edildiği takdirde idareye her zaman yardımcı olmaya hazırız."diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Yarapsan, diş hekimlerinin Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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