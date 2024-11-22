Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu kapsamında 4 zanlı yakalandı
Tekirdağ'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, geçmişte terör örgütü DEAŞ için faaliyet gösterdiği öne sürülen 4 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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