Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürüyen Teknik Direktör Ersin Aka'ya maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı.

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