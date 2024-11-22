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        Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü Ersin Aka, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:40
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        Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü Ersin Aka, yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürüyen Teknik Direktör Ersin Aka'ya maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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