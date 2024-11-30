Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Alkollü olduğu belirlenen ve pazar cezası uygulanan sürücü E.B.Ü. ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kaçan ve ekiplerce takip edilen otomobil, Fatih Bulvarı'nda polis arabalarıyla yol kapatılarak durdurulmak istendi ancak sürücüsünün manevralarıyla araçların arasından geçerek devam etti.

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