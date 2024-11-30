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        Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:27
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        Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında 34 F 1448 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        Kaçan ve ekiplerce takip edilen otomobil, Fatih Bulvarı'nda polis arabalarıyla yol kapatılarak durdurulmak istendi ancak sürücüsünün manevralarıyla araçların arasından geçerek devam etti.

        Sürücüsü ikaza uymayan araç, yarım saatlik kovalamacanın ardından 7. Sokak'ta durduruldu.

        Alkollü olduğu belirlenen ve pazar cezası uygulanan sürücü E.B.Ü. ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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