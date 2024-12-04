Tekirdağ'da Aile Danışmanlarını Güçlendirme Projesi eğitimleri başladı
Tekirdağ'da Aile Danışmanlarını Güçlendirme Projesi eğitimleri başladı.
Tekirdağ'da Aile Danışmanlarını Güçlendirme Projesi eğitimleri başladı.
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında Aile Danışmanlarını Güçlendirme projesi kapsamında protokol imzalandı.
Projeyle, ailelerin güçlendirilmesi ve toplum refahının artırılmasını hedefleniyor.
Meslek elemanları, aile danışmanlığı hizmetlerinde daha etkili ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme üzerine kapsamlı bir eğitim alacak.
Proje, 27 Aralık'ta düzenlenecek süpervizyon çalışmasıyla sona erecek.
Eğitimlerle aile danışmanlığı hizmetlerinin kalitesini artırarak, ailelere daha güçlü bir destek sunulması amaçlanıyor.
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