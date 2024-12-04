Tekirdağ'da Aile Danışmanlarını Güçlendirme Projesi eğitimleri başladı.

Eğitimlerle aile danışmanlığı hizmetlerinin kalitesini artırarak, ailelere daha güçlü bir destek sunulması amaçlanıyor.

Meslek elemanları, aile danışmanlığı hizmetlerinde daha etkili ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme üzerine kapsamlı bir eğitim alacak.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında Aile Danışmanlarını Güçlendirme projesi kapsamında protokol imzalandı.

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