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        Tekirdağ'da Aile Danışmanlarını Güçlendirme Projesi eğitimleri başladı

        Tekirdağ'da Aile Danışmanlarını Güçlendirme Projesi eğitimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:42
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        Tekirdağ'da Aile Danışmanlarını Güçlendirme Projesi eğitimleri başladı
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        Tekirdağ'da Aile Danışmanlarını Güçlendirme Projesi eğitimleri başladı.

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında Aile Danışmanlarını Güçlendirme projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Projeyle, ailelerin güçlendirilmesi ve toplum refahının artırılmasını hedefleniyor.

        Meslek elemanları, aile danışmanlığı hizmetlerinde daha etkili ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme üzerine kapsamlı bir eğitim alacak.

        Proje, 27 Aralık'ta düzenlenecek süpervizyon çalışmasıyla sona erecek.

        Eğitimlerle aile danışmanlığı hizmetlerinin kalitesini artırarak, ailelere daha güçlü bir destek sunulması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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