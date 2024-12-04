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        Tekirdağ'da 855 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "duman" uygulamasında 855 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:24
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        Tekirdağ'da 855 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "duman" uygulamasında 855 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kentte, 59 ekibin katıldığı uygulamada içkili yer, bakkal, kahvehane ve büfe olmak üzere toplam 362 iş yeri kontrol edildi.

        Uygulama kapsamında 2 bin 535 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı.

        Belirlenen bazı adreslerde yapılan aramalarda 855 litre sahte içki, 1820 makaron ele geçirildi.

        Dört şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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