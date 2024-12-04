Tekirdağ'da 855 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "duman" uygulamasında 855 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "duman" uygulamasında 855 litre sahte içki ele geçirildi.
Kentte, 59 ekibin katıldığı uygulamada içkili yer, bakkal, kahvehane ve büfe olmak üzere toplam 362 iş yeri kontrol edildi.
Uygulama kapsamında 2 bin 535 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı.
Belirlenen bazı adreslerde yapılan aramalarda 855 litre sahte içki, 1820 makaron ele geçirildi.
Dört şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
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