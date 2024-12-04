Tekirdağ'da 855 litre sahte içki ele geçirildi

Dört şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Belirlenen bazı adreslerde yapılan aramalarda 855 litre sahte içki, 1820 makaron ele geçirildi.

Kentte, 59 ekibin katıldığı uygulamada içkili yer, bakkal, kahvehane ve büfe olmak üzere toplam 362 iş yeri kontrol edildi.

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