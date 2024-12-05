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        Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı

        Yüzmede dünya ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan bedensel engelli milli sporcu Sefa Yurtkölesi, lise öğrencileriyle bir araya gelerek başarı hikayesini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:33
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        Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı
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        Yüzmede dünya ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan bedensel engelli milli sporcu Sefa Yurtkölesi, lise öğrencileriyle bir araya gelerek başarı hikayesini anlattı.

        Tekirdağ Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında Ebru Nayim Fen Lisesinde öğrencilerle bir araya gelen Yurtkölesi, trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamadığını belirtti.

        Öğretmeninin yönlendirmesiyle lisede başladığı yüzmede dünya ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazandığını belirten Yurtkölesi, "Benim rahatsızlığım 100 bin kişide görülen bir durum. Genelde ailelerin ikinci çocuklarında görülüyor. Abim ilk çocuk sağlıklı ama ben böyleyim. Ben buna takdiri ilahi diyorum. Allah'ın bazı insanları bu şekilde yaratarak diğer insanlara mesaj verdiğine inanıyorum. Ben de tecrübelerimi insanlarla paylaşarak bunu en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum." dedi.

        Yurtkölesi, "Hayatın Sefa'sı" isimli kitabının 4 yıl önce yayımlandığını aktararak, kitabında, hayata pozitif bakmak, mutlu olmak ve şükretmek için birçok sebep olduğunu anlattığını dile getirdi.

        Öğretmeninin kendisini yüzmeye yönlendirmesiyle hayatında önemli değişiklikler olduğunu ifade eden Yurtkölesi, "Öğretmenim bana ilk 'Seni yüzücü yapalım.' dediğinde ona inanmadım. Sonra bana videolar ve sporcuların fotoğraflarını gösterdi. Ağır engeli olmasına rağmen başarı elde etmiş birçok sporcu olduğunu gördüm. O an ben de bunu başarabilirim diye düşündüm. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 4 farklı kategoride altın madalya kazandım. Ondan sonra milli takım aday kadrosuna çağrıldım. Ardından Brezilya'ya Dünya Şampiyonası'na gittim. Orada birinci olmayı başardım. Orada marşımızı okuttum. Ülkesine madalya kazandıran bir milli sporcu olmayı başardım. Bu, çok güzel bir duyguydu." diye konuştu.

        Yurtkölesi, engelli insanlara fırsat verildiğinde her şeyi başarabileceklerinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu, ne şartta olursa olsun inanan ve yaptığı işi sevenlerin başarılı olabildiğini dile getirdi.

        Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yurtkölesi, ardından "Hayatın Sefa'sı" isimli kitabını öğrencilere hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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