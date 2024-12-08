Tekirdağ'da asayiş

Otomobilde yapılan aramada 49 bin 700 makaron ele geçirdi.

Muratlı ilçesinde bir otomobilde 49 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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