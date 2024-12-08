Tekirdağ'da asayiş
Muratlı ilçesinde bir otomobilde 49 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Muratlı ilçesinde bir otomobilde 49 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Muratlı ilçesinde şüphe üzerine A.B'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 49 bin 700 makaron ele geçirdi.
Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
- Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine D.K'yı durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine O.K'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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