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        Tekirdağ'da çinekop tezgahları süslemeye başladı

        Tekirdağ'da istavritten sonra çinekop da tezgahlarda yer almaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:04
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        Tekirdağ'da çinekop tezgahları süslemeye başladı
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        Tekirdağ'da istavritten sonra çinekop da tezgahlarda yer almaya başladı.

        Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan çinekopun kilogramı 400 liradan alıcı buluyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hamsi ve istavritin ardından çinekopun da ağlara takıldığını söyledi.

        Bu sene balıkçılar için bol miktarda palamut avcılığı olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Palamut artık tek tük çıkmaya başladı. İstavrit ve hamsi oluyordu. Şimdi çinekop da kendini göstermeye başladı, yavaş yavaş artacak diye bekliyoruz. Vatandaşların da balığa ilgisi güzel. Balık arttıkça fiyatlarda değişecek zamanla. İstavrit, hamsi, çinekop ve lüfer artabilir. Bol balıkla avcılığın devam etmesini umut ediyoruz." dedi.

        Balıkçı Bekir Erol da çinekopun lezzetinden dolayı tercih edildiğini dile getirdi.

        Tezgahlarda balık çeşidinin çok olduğunu belirten Erol, "Vatandaşların balığa talebi güzel. Çinekop iyi gidiyor. Onun yanında hamsi ve istavritte tercih ediliyor. Çinekopun lezzetli olduğu zamanlar. Lezzetli olması da vatandaşların tercih etmesini sağlıyor. Havaların soğuması, kar yağışlarıyla balıkların daha da lezzetlenmesi ilgili daha da artıracaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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