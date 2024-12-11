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        Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:09
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        Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da evlerinde 509 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen S.H'ye ait evlere operasyon düzenledi.

        Ekipler, evlerdeki aramada 509 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 450 lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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