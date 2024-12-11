Tekirdağ'da 1300 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da bir evde 1300 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir evde 1300 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesi Cami Atik Mahallesi'nde yaşayan O.B'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada, 1300 litre sahte içki ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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