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        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi

        Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:04
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        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
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        Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.

        59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

        Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı görüldü.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek Asayiş Şube Müdürü Çağlayan Kurt'tan bilgi aldı.

        - Yaşamını yitiren gençlerin kimlikleri belirlendi

        Kazada hayatını kaybedenlerin Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) olduğu tespit edildi.

        - Gençlerden birinin telefonu 112'ye "SOS" araması yapmış

        Araçtaki gençlerin bir eğlence mekanından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi.

        Kaza sonrası yanan araçta yaşamını yitirenlerden birinin cep telefonunun durumu algılayıp Acil Durum (SOS) araması yaparak 112'ye bildirimde bulunduğu tespit edildi.

        - 2 kişinin cenazeleri Tekirdağ'da toprağa verildi

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan İlker Bulur'un cenazesi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

        Babası Saim Bulur burada taziyeleri kabul etti.

        Helallik alınmasının ardından Bulur'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Görkem Eroğlu'nun da cenazesi ise Subaşı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

        Evinin önünde helallik alınmasının ardından Eroğlu'nun cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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