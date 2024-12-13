Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çorlu'da polis ekipleri denetim yaptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 22:32 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorlu'da polis ekipleri denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince denetim yapıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hıdırağa Mahallesi'nde 250 polisin katılımıyla gerçekleşen denetimde şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Birçok metruk evde arama yapan polis, evlerden birinde 4 gram uyuşturucu madde ele geçirdi, aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.

        Denetimde eksikleri bulunan araç sürücülerine 31 bin 575 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da CHP'li meclis üyesini öldüren sanıklar hakim karşısına çıktı
        Tekirdağ'da CHP'li meclis üyesini öldüren sanıklar hakim karşısına çıktı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da belediye meclis üyesini öldürdüğü iddia edilen sanıklar hakim k...
        Tekirdağ'da belediye meclis üyesini öldürdüğü iddia edilen sanıklar hakim k...
        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de yanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'dan Rusya'ya 80 ton yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı
        Tekirdağ'dan Rusya'ya 80 ton yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu ihracatı