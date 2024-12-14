Süleymanpaşa Kaymakamı Güler'den gazilere ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, gazileri ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, gaziler Yalçın Akan ve Selçuk Usta'yı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Güler, taleplerini dinlediği gaziler ve ailelerine her konuda yardımcı olunacağını belirtti.

Şehit ve gazilerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Güler, gazilere misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.