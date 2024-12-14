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        Tekirdağ'da üreticiler "Cuma Buluşmaları" kapsamında bilgilendirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:56
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        Tekirdağ'da üreticiler "Cuma Buluşmaları" kapsamında bilgilendirildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programı kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

        Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

        Cuma Buluşmaları kapsamında Süleymanpaşa, Şarköy, Hayrabolu, Malkara ve Saray ilçelerinde 15 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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