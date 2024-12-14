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        Tekirdağ'daki Hera'nın Şehri'nde bu yılın kazılarında sona gelindi

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:08
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        Tekirdağ'daki Hera'nın Şehri'nde bu yılın kazılarında sona gelindi
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarında sona gelindi.

        "Geleceğe Miras" Projesi kapsamında yıl boyunca devam eden kazı çalışmalarında şu ana kadar ana tanrıça ve sağlık tanrısı heykelleri, tümülüs (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen ad), ilaç fırını ve çeşitli sikkeler bulundu.

        İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine, Trakların dünyanın kültür tarihi açısından önemli bir medeniyet olduğunu söyledi.

        Kazı çalışmalarının bu yıl Hera Kybele Kutsal Alanı'nda yoğunlaştığını aktaran Atik, "Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kazı çalışmalarımızı kısa zamanda sonlandıracağız."dedi.

        Atik, Hera Kybele Kutsal Alanı'nı gün yüzüne çıkartmak ve turizme kazandırmak istediklerini belirtti.

        Kazılarda özellikle milattan önce 4. yüzyıla ait mekanların gün yüzüne çıkartıldığını anlatan Atik, "Çok sayıda Hera Kybele heykelcikleri, dokuma tezgahı ağırlıkları bulduk. Dokumacılığın koruyucusu gibi olmalı burada tanrıça. Bazı tanrı ve tanrıçalar belli meslek kollarını desteklerler. Burada Hera Kybele, dokumacılığı destekliyor." diye konuştu.

        - "Dokumacılıkla ilgili büyük faaliyet bulunuyor."

        Atik, kazı çalışmalarında elde ettikleri bilgileri sürekli kamuoyu ile paylaşmaya özen gösterdiklerini söyledi.

        Trakların dokuma konusunda kendilerini oldukça geliştirdiklerini belirten Atik,"Trakların madenciliği, dokumacılığı ve kendilerine özgü pişmiş toprak kapları var. Burada dokumacılıkla ilgili büyük faaliyet bulunuyor. Aynı zamanda mureksler var ve bunlarla özel boya üretmek mümkün. Kralın elbisesi mureksle boyalıydı. Yani elbiselerini kendileri dokumuş ve kendileri boyamışlar." ifadelerini kullandı.

        Atik, tapınağın üzerine koruma amaçlı bir çatı yapılacağını ve ziyaretçilere tapınağın farklı evrelerinin anlatılacağı bir sistem tasarladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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