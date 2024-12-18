Tekirdağ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlenecek

Grup çalışmaları ve interaktif oturumların da yer alacağı programda, gençlerin önerileri derlenecek.

Etkinlikte istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim gibi sosyal hayata dair 11 başlık ele alınacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık'ta Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenecek çalıştaya, kurum yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda gencin katılması bekleniyor.

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