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        Tekirdağ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlenecek

        Tekirdağ'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:50
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        Tekirdağ'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlenecek
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        Tekirdağ'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlenecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık'ta Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenecek çalıştaya, kurum yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda gencin katılması bekleniyor.

        Etkinlikte istihdam, genç sağlığı, çevre ve iklim gibi sosyal hayata dair 11 başlık ele alınacak.

        Grup çalışmaları ve interaktif oturumların da yer alacağı programda, gençlerin önerileri derlenecek.

        Çalışma kapsamında gençlerin fikirlerini paylaşarak geleceğin politika ve projelerine katkıda bulunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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