Tekirdağ'da Roman Eylem Planı toplantısı yapıldı

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilgili kurum müdürleri ve Tekirdağ Valiliği Roman Koordinatörü Süleyman Karatepe katıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığında Süleymanpaşa Kaymakamlığındaki toplantıda, 2024 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi, planlanan faaliyetler anlatıldı.

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