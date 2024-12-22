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        "Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Tekirdağ'da anıldı

        Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:32
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        "Türkan bebek" ölümünün 40. yılında Tekirdağ'da anıldı
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        Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Tekirdağ'da anma töreni düzenlendi.

        Tekirdağ Ülkü Ocakları tarafından Selanik Meydanı'ndaki Türkan Bebek Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Orta Cami İmamı Burhan Çakır tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Törende konuşan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz, Türkan bebeğin Bulgaristan Türklerinin direnişinin simge isimlerden olduğunu söyledi.

        Türklerin sevgi medeniyetinin mimarı olduğunu belirten Korkmaz, "Bizler, insanlığın insanca yaşayabileceği toplumu ve dünyayı hayal eden, cihana bu yüzden hakim olmak isteyen bir milletin evlatlarıyız. Türk milletinin misyonu bu. Türkan bebek hak ile batılın savaşının bir ürünüdür. Bizler onların bebekleri onurlu bir şekilde yaşasın diye mücadele verirken, onlar bizim ana karnındaki bebeklerimizi bile şehit ettiler. Türk milletinin farkı burada. Türk milleti var oldukça dünya dönmeye devam edecek." diye konuştu.

        MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de Türklerin kimliğinden ve dininden vazgeçmeyen bir millet olduğunu ifade etti.

        MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İlker Yücel de Balkanlarda tarif edilemez acıların yaşandığını dile belirtti.

        Tekirdağ Ülkü Ocakları Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu da Türkan bebeği saygıyla anmaya devam ettiklerini söyledi.

        Törende, Bulgaristan'daki Belene kampında kalan Mehmet Vatansever de yaşadıklarını anlattı.

        Ayın 'başarılı ilçe ocağı' seçilen Süleymanpaşa Ülkü Ocakları'na, temsili 57. Alay Sancağı hediye edilen tören, fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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