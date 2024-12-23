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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyesi ve TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:10 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:20
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyesi ve TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bulut ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

        Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Bulut'a bilgi verdi.

        Bulut da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Trafik park tamamlanıyor

        ​​​​​​​Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede çocuklar için oluşturulacak trafik park alanında incelemede bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, çocukların eğlenmenin yanı sıra trafik kurallarını öğrenebileceği trafik parkı kısa sürede hizmete açacaklarını belirtti.

        Çocuklar için güzel alanlar hazırladıklarını aktaran Nallar, "Trafik temalı oyun alanları olarak benzin istasyonu, hastane binası, itfaiye binası, okul binası, otobüs durağı, tren temalı oyun grubu, kepçe temalı oyun grubu, kamyon temalı oyun grubu, üst geçit, kaya tünel, temalı trafik lambaları, trafik levhaları, araba figürü, tahterevalli ve salıncaklar bulunacak. İnşallah en kısa sürede parkımızı tamamlayıp çocuklarımıza teslim edeceğiz."ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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