Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asil Üyesi ve TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bulut ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Bulut'a bilgi verdi.

Bulut da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. - Trafik park tamamlanıyor ​​​​​​​Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede çocuklar için oluşturulacak trafik park alanında incelemede bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.