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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

        Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:55
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
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        Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

        Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Poyraz dinene dek balıkçıların limanda bekleyeceğini belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek." dedi.

        - Poyraz, sahilin bir bölümüne kırmızı yosun taşıdı

        Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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