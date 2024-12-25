Tekirdağ'da 2 bin 471 litre sahte içki ele geçirildi

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 471 litre sahte içki, 630 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve hangi döneme ait olduğu tespit edilemeyen 6 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak satışının önlenmesine yönelik il genelinde uygulama yaptı.

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