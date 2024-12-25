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        Tekirdağ'da ölü yunus karaya vurdu

        Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:55 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:04
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        Tekirdağ'da ölü yunus karaya vurdu
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        Tekirdağ'da kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.

        Sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya ölü yunusun vurduğunu görünce durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube ekipleri bölgeye geldi.

        Yapılan incelemede yunusun üzerinde herhangi bir yara ya da kesi izine rastlanmadı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesiyle kamyonete taşınan yunusun, incelemelerin ardından gömüleceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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